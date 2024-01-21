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Тело девятимесячной девочки нашли в квартире в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Тело девятимесячной девочки найдено в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил источник «Известий».

По его данным, 22-летняя мать ребенка накануне утром, 20 января, ушла по делам, оставив дочь и ее годовалого брата дома с подругой.

«Мать утверждает, что вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной. В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», — рассказал источник.

Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. В настоящее время следователи разыскивают подругу молодой матери, которая присматривала за детьми. Все обстоятельства смерти ребенка выясняются.

Известно также, что в правоохранительных органах охарактеризовали семью как благополочную. При этом отец детей с семьей не проживает.

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20 января сообщалось, что в Ленинградской области годовалый ребенок был доставлен в отделение реанимации Педиатрического университета после того, как чуть не утонул, когда мать купала его. Происшествие случилось днем ранее, 19 января, когда мать решила искупать сына. Она посадила его на детский стул, включила воду и на несколько минут вышла из ванной комнаты. Вернувшись, она увидела сына лежащим в воде. Ребенок чуть не захлебнулся. Мать оказала ему первую помощь и вызвала скорую помощь.

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