В Ленобласти годовалый ребенок попал в реанимацию после купания дома

В Ленинградской области годовалый ребенок был доставлен в отделение реанимации Педиатрического университета после того, как чуть не утонул, когда мать купала его. Об этом сообщает телеканал 78.ru в субботу, 20 января.

Происшествие случилось накануне днем, 19 января, когда мать решила искупать сына. Она посадила его на детский стул, включила воду и на несколько минут вышла из ванной комнаты. Вернувшись, она увидела ребенка, лежащим в воде. Малыш чуть не задохнулся.

Женщина достала мальчика и попыталась привести в чувства, после чего вызвала скорую помощь, которая оперативно приехала и доставила мальчика в реанимацию, отмечает «Газета.Ru».

Сотрудники компетентных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

3 января сообщалось, что в Москве на балконе жилого дома обнаружено тело годовалой девочки, было возбуждено уголовное дело. 17-летняя мать ребенка в ходе проведения следственных действий призналась, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего та захлебнулась. На следующий день суд заключил ее под стражу.