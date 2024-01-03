Мать обнаруженного на балконе мертвого ребенка призналась в его убийстве
Мать годовалой девочки, тело которой обнаружили на балконе в одном из домов Москвы, призналась в умышленном причинении смерти ребенку. Об этом 3 января сообщила пресс-служба столичного СК.
«В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась. В ближайшее время подозреваемая будет задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома ранее в среду. По словам бабушки умершей, девочка захлебнулась несколько дней назад во время купания в ванной. После этого они вместе с матерью ребенка решили вынести тело на балкон. Отмечалось также, что у 17-летней матери ребенка есть еще один малолетний ребенок.
Позднее по факту обнаружения тела ребенка следователями столичного СК было возбуждено уголовное дело. Криминалисты и следователи провели осмотр место происшествия. Мать ребенка доставили в подразделение Черемушкинского следственного отдела.