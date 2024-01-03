На балконе жилого дома в Москве нашли тело девочки 2022 года рождения
На балконе квартиры жилого дома на юго-западе Москвы нашли тело девочки 2022 года рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в среду, 3 января.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Со слов бабушки умершей, девочка захлебнулась несколько дней назад во время купания в ванной. После этого они вместе с матерью ребенка решили вынести тело на балкон.
«Бабушка рассказала о случившемся знакомому, который обратился в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что у 17-летней матери ребенка есть еще один малолетний ребенок.
1 декабря Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор женщине, убившей своего новорожденного ребенка в поезде МЦК. Суд установил, что женщина самостоятельно родила в туалете поезда, а после нанесла младенцу 44 ножевых ранения.