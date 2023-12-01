Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года

Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор женщине, убившей новорожденного ребенка в поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом 1 декабря сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»)», — сообщило ведомство в Telegram.

Суд установил, что 25-летняя женщина самостоятельно родила ребенка в туалете поезда, следовавшего по МЦК. После этого она решила убить новорожденного, нанеся 44 ножевых ранения.

«С учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре.

Труп ребенка с ножевыми ранениями нашли 24 апреля в туалете вагона электропоезда на станции Андроновка во время уборки. В распоряжение «Известий» поступили кадры с места происшествия. По факту обнаружения тела новорожденного было возбуждено уголовное дело. На следующий день суд в Москве арестовал мать младенца.