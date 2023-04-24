Опубликованы кадры с места обнаружения тела убитого младенца в Москве

В распоряжении «Известий» появились кадры с места обнаружения тела новорожденного мальчика. Труп ребенка с ножевыми ранениями нашли 24 апреля в туалете вагона электропоезда.

На кадрах видны коробка и следы крови.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, убитого младенца обнаружили во время уборки поезда.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В сентябре прошлого года тело недоношенного младенца нашли в мусорном контейнере в Москве.