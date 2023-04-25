Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В МЧС сообщили о 50 загоревшихся строениях в Свердловской области
Авто
АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара на пилораме в Свердловской области
Экономика
Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента
Мир
МЧС России доставило в Сирию около 460 т гуманитарной помощи
Мир
Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Мир
Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Иллинойсе

В Москве арестовали подозреваемую в убийстве младенца в туалете поезда

Арестована мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда МЦК в Москве
0
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Москве арестовал мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда Московского центрального кольца (МЦК). Об этом 25 апреля сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Меру пресечения женщине избрал Лефортовский районный суд. Ходатайство следствия было удовлетворено.

«С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года», — отметили в прокуратуре.

Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса «Убийство малолетнего».

Чужое дитя: отчим признался в расправе над пасынком спустя три года
Мать погибшего пятилетнего мальчика несколько лет покрывала любовника

Труп ребенка с ножевыми ранениями нашли 24 апреля в туалете вагона электропоезда на станции Андроновка (Казанское направление) во время уборки. В распоряжение «Известий» поступили кадры с места происшествия. По факту обнаружения тела новорожденного было возбуждено уголовное дело.

Вскоре после этого правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась мать ребенка — женщина 1998 года рождения. Ее задержали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023