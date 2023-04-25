В Москве арестовали подозреваемую в убийстве младенца в туалете поезда
Суд в Москве арестовал мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда Московского центрального кольца (МЦК). Об этом 25 апреля сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Меру пресечения женщине избрал Лефортовский районный суд. Ходатайство следствия было удовлетворено.
«С участием представителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года», — отметили в прокуратуре.
Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса «Убийство малолетнего».
Труп ребенка с ножевыми ранениями нашли 24 апреля в туалете вагона электропоезда на станции Андроновка (Казанское направление) во время уборки. В распоряжение «Известий» поступили кадры с места происшествия. По факту обнаружения тела новорожденного было возбуждено уголовное дело.
Вскоре после этого правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась мать ребенка — женщина 1998 года рождения. Ее задержали.