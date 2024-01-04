Суд арестовал утопившую дочь в ванне 17-летнюю мать

Суд в Москве заключил под стражу девушку, утопившую дочь и спрятавшую ее тело в коляске на балконе. Об этом в четверг, 4 января, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

«17-летней матери ребенка предъявлено обвинение по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала, против заключения под стражу возражала», — говорится в сообщении ведомства.

Девушка призналась, что разозлилась на ребенка из-за того, что он плакал.

Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома накануне, 3 января. По словам бабушки умершей, девочка захлебнулась несколько дней назад во время купания в ванной. После этого они вместе с матерью ребенка решили вынести тело на балкон. Отмечалось также, что у матери погибшей есть еще один малолетний ребенок.

Позднее в среду по факту обнаружения тела ребенка следователями столичного СК было возбуждено уголовное дело. Мать ребенка доставили в подразделение Черемушкинского следственного отдела. В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась.

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