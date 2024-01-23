Мать найденной мертвой девятимесячной девочки задержали в Петербурге
Мать девятимесячной девочки, найденной мертвой в Санкт-Петербурге, задержали. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».
«Женщина была полностью изобличена и призналась в преступлении», — рассказал он.
Изначально сообщалось, что 20 января 22-летняя мать ребенка ушла по делам, оставив девятимесячную дочь и ее годовалого брата дома с подругой. Вернувшись домой, она обнаружила тело дочери между кроватью и стеной. В квартире был только брат погибшей девочки, подруги дома не было, а входная дверь была закрыта. Инцидент произошел в поселке Парголово на Тихоокеанской улице.