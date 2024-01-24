FT сообщила о подготовке ЕС новых санкций против РФ

Евросоюз готовит новые санкции против России и новые пакеты финансовой помощи Киеву в преддверии годовщины начала конфликта на Украине. Об этом 24 января сообщила газета Financial Times.

По словам лиц, знакомых с ходом подготовки, 13-й пакет санкций включает набор ограничений в отношении российских юридических и физических лиц, а также давно откладываемое соглашение о выделении Киеву €50 млрд в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки.

«Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что [украинцы] нуждаются в поддержке», ― сказал один из дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах по этому пакету.

Кроме того, новые ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд для большего числа физических и юридических лиц из России. При этом маловероятно, что они будут включать ограничения на импорт российского алюминия, как того требовали Польша и страны Балтии, добавили в публикации.

Другие элементы также могут быть смягчены, чтобы заручиться поддержкой, поскольку предыдущие попытки некоторых стран-членов нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса, подчеркнули в FT.

19 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями», комментируя эту новость, выразил мнение, что 13-й пакет не удивит Россию и не сможет порадовать представителей коллективного Запада. Он назвал 13-й пакет символическим, поскольку в предыдущих 12«уже, кажется, ввели санкции против всего, чего только можно относительно России».

Предыдущий, 12-й, пакет санкций был утвержден в ЕС 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.