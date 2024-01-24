Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия заявила об отсутствии плана Б на случай блокировки пакета помощи Украине
Мир
В Британии пожаловались на слишком маленькую армию
Мир
Политолог Мезюхо объяснил удаление украинскими СМИ новостей об Ил-76
Армия
В Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ на донецком направлении
Мир
Орбан заявил о поддержке правительством Венгрии вступления Швеции в НАТО
Политика
РФ предостерегла Эквадор от передачи российского вооружения США
Мир
В Госдуме высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО
Армия
Минобороны России впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T
Мир
FT сообщила о подготовке ЕС новых санкций против РФ
Экономика
В Минспорте РФ поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Мир
ВМС Британии сообщили об атаке на корабль со стороны Йемена
Экономика
Минсельхоз сообщил о выходе РФ на первое место в мире по добыче лосося
Политика
В Совфеде заявили о признании Евросоюзом преимущества России на Украине
Мир
Шольц назвал предусмотренную странами ЕС помощь Киеву недостаточной
Экономика
Минсельхоз сообщил о сборе 147 млн т зерна в 2023 году
Сюжет:

FT сообщила о подготовке ЕС новых санкций против РФ

FT: ЕС готовит новые санкции против России к годовщине начала СВО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз готовит новые санкции против России и новые пакеты финансовой помощи Киеву в преддверии годовщины начала конфликта на Украине. Об этом 24 января сообщила газета Financial Times.

По словам лиц, знакомых с ходом подготовки, 13-й пакет санкций включает набор ограничений в отношении российских юридических и физических лиц, а также давно откладываемое соглашение о выделении Киеву €50 млрд в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки.

«Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что [украинцы] нуждаются в поддержке», ― сказал один из дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах по этому пакету.

Кроме того, новые ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд для большего числа физических и юридических лиц из России. При этом маловероятно, что они будут включать ограничения на импорт российского алюминия, как того требовали Польша и страны Балтии, добавили в публикации.

«Фактические издержки от санкций для ЕС уже превысили €500 млн»
Депутат бундестага Маттиас Моосдорф — о поддержке Германией Киева, выборах в США и переговорах Шольца с Путиным

Другие элементы также могут быть смягчены, чтобы заручиться поддержкой, поскольку предыдущие попытки некоторых стран-членов нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса, подчеркнули в FT.

19 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить к 24 февраля.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями», комментируя эту новость, выразил мнение, что 13-й пакет не удивит Россию и не сможет порадовать представителей коллективного Запада. Он назвал 13-й пакет символическим, поскольку в предыдущих 12«уже, кажется, ввели санкции против всего, чего только можно относительно России».

Предыдущий, 12-й, пакет санкций был утвержден в ЕС 18 декабря 2023 года. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024