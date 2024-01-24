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Очевидцы крушения Ил-76 в Белгородской области слышали несколько громких хлопков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Несколько громких хлопков было слышно во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, рассказали 24 января очевидцы «Известиям».

«Сначала были какие-то маленькие взрывы, а потом такой сильный хлопок был и удар, аж гарнитур кухонный на стенке зашатался. Вышли — [увидели] пламя», — поделился очевидец Павел Анищенко.

По словам другой очевидицы, сначала прозвучало два глухих хлопка, а затем последовал сильный взрыв.

«Я услышала два глухих сначала хлопка, я выскочила <...> Когда я выскочила, то услышала третий, сильный взрыв. И тогда уже увидели, как что-то горело, потому что было зарево, а потом пошел дым», — рассказала женщина.

Крушение самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом. Главное

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных перевозили для обмена. Все находившиеся на борту Ил-76 погибли. Позднее, российское военное ведомство сообщило, что самолет был сбит киевским режимом.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию о причастности Киева к происшествию.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как воздушное судно стремительно падает. В результате падения борта произошел взрыв.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу «Известий» прокомментировать сообщение о крушении Ил-76, ответил, что это свежая информация и в ней только предстоит разобраться.

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