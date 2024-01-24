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Boeing попросила поставщиков лучше затягивать болты на деталях для самолетов

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Фото: REUTERS/Jason Redmond
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Компания Boeing попросила своих поставщиков усилить контроль качества и лучше затягивать болты на поставляемых ей деталях для самолетов. Об этом 23 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ авиапроизводителя.

«Убедитесь, что рабочие инструкции не допускают ошибок, а качество постоянно контролируется, особенно требования к затяжке», — говорится в инструкциях для поставщиков.

Документ был распространен на прошлой неделе после инцидента с лайнером Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время рейса оторвалась дверь.

Гендиректор перевозчика Бен Миникуччи тогда заявил, что после проверок на многих самолетах данного типа были обнаружены «некоторые незакрепленные болты». В связи с этим он публично озвучил вопрос на тему дальнейших мер Boeing по улучшению программ качества.

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Ранее, 5 января, у одного из самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатации Alaska Airlines во время полета отвалился иллюминатор и выпала дверь запасного выхода. Рейс совершил аварийную посадку в Портленде после потери части фюзеляжа. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа.

После этого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9. Это решение затронуло примерно 171 самолет.

8 января газета The Guardian написала, что компания United Airlines также обнаружила незатянутые болты на нескольких Boeing 737 Max 9. Отмечалось, что проблема была найдена как минимум на пяти панелях самолета.

10 января глава авиастроительной корпорации Дэвид Кэлхун признал ошибку на производстве и пообещал организовать максимально прозрачное расследование.

Между тем еще в конце декабря Boeing призвала авиакомпании, которые приобрели у нее модели 737 Max, проверить наличие незакрепленного болта в системе управления. В компании отметили, что проверка займет не более двух часов на каждый самолет. и каждый новый образец 737 Max будет проходить дополнительный контроль перед продажей.

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