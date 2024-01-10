В Boeing заявили о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX
Необходимо признать ошибку Boeing 737 MAX, из-за которой произошла приостановка эксплуатации более 170 самолетов этой модели. Об этом 9 января написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы авиастроительной корпорации Дэвида Кэлхуна.
«Мы собираемся [выработать] подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку», — сказал он.
При этом Кэлхун пообещал обеспечить прозрачность при выяснении обстоятельств случившегося. Он отметил, что специалисты компании уже ищут источник проблемы, уточнила «Газета.Ru».
5 января у одного из самолетов Boeing 737 MAX, находившегося в эксплуатации у компании Alaska Airlines, отвалился иллюминатор и выпала дверь запасного выхода во время полета. Тогда сообщалось, что рейс авиакомпании совершил аварийную посадку в Портленде после потери части фюзеляжа. По словам очевидцев, сразу после взлета дверь запасного выхода буквально вырвало из самолета. Кроме того, выпал один из иллюминаторов. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа.
На следующий день после ЧП Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9. Это решение затронуло примерно 171 самолет.
8 января газета The Guardian написала, что компания United Airlines обнаружила незатянутые болты на нескольких Boeing 737 Max 9. Отмечалось, что проблема была найдена как минимум на пяти панелях самолета.