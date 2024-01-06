Рейс Alaska Airlines аварийно сел в Орегоне после потери части фюзеляжа

Рейс Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде после потери части фюзеляжа. Во время полета у Boeing 737 MAX 9 буквально вырвало дверь запасного выхода, передает телеканал «Известия». По словам очевидцев, ЧП произошло сразу после взлета. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Пассажиры поделились видео из салона самолета. Всего на борту находились 180 человек, включая шесть членов экипажа.

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