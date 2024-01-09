The Guardian сообщила об обнаружении незатянутых болтов в нескольких самолетах Boeing

Компания United Airlines обнаружила незатянутые болты на нескольких самолетах Boeing 737 Max 9. Об этом сообщила газета The Guardian в понедельник, 8 января.

Сообщается, что проверка была организована после того, как у одного из самолетов этой модели, находившегося в эксплуатации у компании Alaska Airlines, отвалился иллюминатор и выпала дверь запасного выхода во время полета.

«Поскольку в субботу мы начали предварительные проверки, мы обнаружили случаи, которые, по-видимому, связаны с проблемами установки дверной заглушки. Например, болты, которые требовали дополнительной затяжки. Эти неполадки будут исправлены нашей командой технических специалистов, чтобы безопасно вернуть самолет в эксплуатацию», — рассказали представители United Airlines.

Как сказано в публикации, различные проблемы с болтами и другими деталями были обнаружены как минимум на пяти панелях самолета. При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing отказались от комментариев.

Инцидент с иллюминатором произошел 5 января. Тогда сообщалось, что рейс Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде после потери части фюзеляжа. По словам очевидцев, сразу после взлета дверь запасного выхода буквально вырвало из самолета, кроме того, выпал один из иллюминаторов. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа.

На следующий день после ЧП Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затрагивает примерно 171 самолет.

Ведомство потребовало провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 до того, как они вновь приступят к выполнению полетов, отметил администратор ведомства Майкл Уитакер, подчеркнув, что «безопасность будет по-прежнему определять процесс принятия решений». Отмечалось, что FAA помогает Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) в расследовании инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines.

Еще в конце декабря Boeing призвала авиакомпании, которые приобрели у нее самолеты Boeing 737 Max, проверить наличие незакрепленного болта в системе управления. В компании отметили, что проверка займет не более двух часов на каждый самолет и каждый новый образец 737 Max будет проходить дополнительный контроль перед продажей.