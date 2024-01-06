Регулятор США приостановит эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США 6 января постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде в штате Орегон. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«FAA распорядится о временном приостановлении полетов некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых американскими авиакомпаниями или находящихся на территории США», — говорится в публикации.

Это решение затронет примерно 171 самолет. Ведомство требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 до того, как они вновь приступят к выполнению полетов, отметил администратор ведомства Майкл Уитакер, подчеркнув, что «безопасность будет по-прежнему определять процесс принятия решений». Отмечается, что FAA помогает Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) в расследовании инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines.

Директива по аварийной летной годности (EAD), которая будет выпущена в скором времени, потребует от эксплуатантов самолетов проверять перед полетом воздушные суда, которые не соответствуют циклам проверки, указанным в EAD. Необходимые проверки займут от четырех до восьми часов на каждый самолет, добавили в FAA.

Накануне, 5 января, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда (штат Орегон, США), совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Пунктом назначения рейса был Онтарио. Сама авиакомпания Alaska Airlines подтвердила, что знает об инциденте и проводит проверку.