Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылет рейса из Сочи в Петербург задержали из-за хулигана на борту
Происшествия
Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Мир
Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Общество
Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Спорт
В «Спартаке» опровергли угрозу экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Общество
Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет
Общество
Бастрыкин поручил проверить факты отсутствия отопления в Московской области
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
Регулятор США приостановит эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9

Регулятор США приостановит эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США 6 января постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде в штате Орегон. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«FAA распорядится о временном приостановлении полетов некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых американскими авиакомпаниями или находящихся на территории США», — говорится в публикации.

Это решение затронет примерно 171 самолет. Ведомство требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 до того, как они вновь приступят к выполнению полетов, отметил администратор ведомства Майкл Уитакер, подчеркнув, что «безопасность будет по-прежнему определять процесс принятия решений». Отмечается, что FAA помогает Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) в расследовании инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines.

Директива по аварийной летной годности (EAD), которая будет выпущена в скором времени, потребует от эксплуатантов самолетов проверять перед полетом воздушные суда, которые не соответствуют циклам проверки, указанным в EAD. Необходимые проверки займут от четырех до восьми часов на каждый самолет, добавили в FAA.

Накануне, 5 января, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда (штат Орегон, США), совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Пунктом назначения рейса был Онтарио. Сама авиакомпания Alaska Airlines подтвердила, что знает об инциденте и проводит проверку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024