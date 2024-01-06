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Boeing 737 совершил аварийную посадку из-за разрушения оконной секции в США

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Фото: OregonLive
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Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда (штат Орегон, США), совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. Инцидент произошел 5 января, сообщает OregonLive.

«Люди, которые сказали, что были на рейсе, поделились фотографиями, на которых была видна большая дыра в борту самолета и обнаженная изоляция. Другие показали фотографии воздушных трубок, свисающих с потолка в салоне самолета», — говорится в публикации.

На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Пунктом назначения рейса был Онтарио, согласно данным Flightradar24.

Сама авиакомпания Alaska Airlines на своей официальной странице в соцсети X (бывш. Twitter) подтвердила, что знает об инциденте и проводит проверку.

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