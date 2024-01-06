Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике
Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета на севере Мексики. Об этом 5 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила.
По данным генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина.
Местные власти пока не сообщили о причинах трагедии.
Ранее в этот день стало известно, что в авиакатастрофе погиб актер Кристиан Оливер вместе с двумя дочерьми. Самолет упал в море в районе небольшого карибского острова Петит-Невис.