Обещал и вернулся: Boeing 737 MAX снова в небе после долгого простоя
Boeing 737 MAX возвращается в небо — в конце 2020 года его коммерческое использование возобновили три мировые авиакомпании, в том числе один из американских грандов — American Airlines. Простой самолетов этой модели, вызванный двумя авиакатастрофами, длился почти два года. Эксперты, впрочем, пока не уверены, хватит ли проведенной самим авиастроительным концерном и регулирующими органами «работы над ошибками» для того, чтобы полностью вернуть доверие к самолету. Тем более в период обрушения спроса на авиаперевозки на фоне эпидемии коронавируса возвращение лайнера может оказаться отнюдь не триумфальным. Подробности — в материале «Известий».
С возвращением!
После почти двухлетнего вынужденного перерыва в небо над Соединенными Штатами вернулся Boeing 737 MAX — первый коммерческий рейс лайнера состоялся 29 декабря прошлого года. Рейсом 718 из Майами в Нью-Йорк прибыли 87 пассажиров (всего в самолете 172 места), в том числе родственники капитана воздушного судна и первого пилота, сообщало агентство Reuters. Расстояние в 1200 миль (1,9 тыс. км) борт преодолел за два с половиной часа без каких-либо технических проблем.
В том, что сложностей не будет, журналистов перед полетом заверял президент American Airlines Роберт Айсом. «Этот самолет подвергали таким серьезным проверкам, которых не было в истории, — заявил он. — Мы полностью уверены в том, что этот борт — самый надежный из тех, что поднимаются в воздух».
Уверенность Айсома в отношении безопасности 737 MAX, которые были запрещены для эксплуатации на протяжении 20 месяцев после катастроф в Индонезии и Эфиопии, разделяют, впрочем, не все авиапутешественники. Во всяком случае, согласно результатам проведенного недавно агентством Reuters и социологической службой Ipsos опроса, более половины пассажиров остерегаются лететь на борту этой модели после того, как им напоминают о недавних авиапроисшествиях с участием этого лайнера.
Сели надолго
После двух аварий с участием самолетов одной и той же модели в марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру. «Эмбарго» на полеты 737 МАХ Федеральное авиационное управление США (ФАУ) сняло только в ноябре прошлого года — после того, как в Boeing согласились поправить программное обеспечение лайнера и установить дополнительные механизмы безопасности в одной из ключевых систем управления полетом, с недочетами в работе которой оказались связаны оба крушения.
«Приземление» 737 МАХ оказалось самым длительным в истории мировой авиации. В 1979 году та же ФАУ запретила полеты McDonnell Douglas DC-10 после того, как в авиакатастрофе, произошедшей в основном из-за ошибок при техобслуживании, погиб 271 человек. Запрет был снят через 37 дней после аварии, и доверие перевозчиков и пассажиров к самолету удалось восстановить довольно быстро.
Перед первым после снятия запрета на полеты рейсом Boeing 737 MAX летчики American Airlines прошли дополнительный курс подготовки, были внесены коррективы в протоколы технического обслуживания самолетов и в порядок коммуникации с диспетчерскими службами на земле. Все нововведения были проверены ФАУ, отсутствие адекватного контроля со стороны которого при обновлении предыдущей версии софта MCAS и стало одной из причин двух катастроф.
Понимая, что далеко не все пассажиры будут чувствовать себя в безопасности на борту 737 МАХ, в American Airlines предусмотрели для таких путешественников возможность бесплатной перерегистрации на рейсы, которые выполняются другими самолетами. Правда, таких мер может оказаться недостаточно для того, чтобы вернуть доверие к этой машине. «После двух аварий вполне логично, что люди скептически относятся к Boeing и ФАУ, — отмечает бывший член Национального совета по безопасности на транспорте США Джон Гоглия в колонке для Miami Herald. — В столь уникальных обстоятельствах нужна дополнительная прозрачность и раскрытие информации, вооружившись которой, технические эксперты, инженеры, специалисты в области безопасности и общество в целом смогут полноценно оценить внесенные исправления и быть уверенными в том, что возвращение в воздух не несет угрозы».
Еще до American Airlines эксплуатацию обновленных Boeing 737 MAX возобновили еще две авиакомпании — бразильская Gol Linhas Aereas Inteligentes и мексиканская Aeromexico. В общей сложности за неполный декабрь эти два перевозчика выполнили на самолетах данного типа порядка 600 рейсов, пишет АР со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 и компании Cirium. В то же время авиационные власти Евросоюза пока самолет для полетов не допустили — как ожидается, это произойдет в январе, уточняет BBC News.
Не самый удачный момент
По мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, возвращение 737 МАХ в небо — это «очень важное событие для компании Boeing, для которой программа 737 МАХ является одной из крупнейших — это самый продаваемый самолет в линейке американского самолетостроителя».
— Очевидно, что без его возвращения в воздух компанию ожидало бы довольно прискорбное будущее в плане финансовых результатов на годы вперед, — указал эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, после двух катастроф «была проведена действительно колоссальная работа по внесению изменений в программное обеспечение и гораздо более масштабная работа по подтверждению безопасности самолета в новом облике». После этого состоялось множество испытаний — как на тренажерах, так и в воздухе.
— ФАУ в своих заявлениях указывает, что эта работа была выполнена на высоком уровне и позволяет гарантировать, что самолет безопасен, — напомнил Пантелеев. — Все отлично понимают, что это не тот случай, когда можно схалтурить и сэкономить, потому что если будет третье происшествие, масштаб негативных последствий для американского производителя и для ФАУ был бы безоговорочно катастрофическим.
Камбэк Boeing 737 MAX — событие «знаменательное и важное» для авиакомпаний, хотя и, с учетом обвала спроса на авиаперевозки из-за коронакризиса, «произошедшее не в тот момент, когда отрасли в целом нужны новые самолеты», подчеркивает Пантелеев.
— Получая новый Boeing 737 MAX, авиакомпании смогут вывести из эксплуатации морально устаревшую технику, тем самым обеспечив повышение эффективности эксплуатации — за счет того, что 737 МАХ по сравнению с предшественниками имеет более высокую топливную эффективность, у него ниже расходы на поддержание летной годности, — отметил эксперт. Чтобы компенсировать снижение спроса, перевозчики вывели из эксплуатации «немалое количество самолетов — и речь тут идет о тысячах воздушных судов», указывает Пантелеев. Поэтому в сложившейся ситуации для авиакомпаний, на фоне увеличения их обязательств перед лизинговыми компаниями, наличие обязательств принять новый самолет — это определенного рода вызов, добавил он.
«Непропорциональный рост платежей»
Для российских авиакомпаний возвращение 737 МАХ осложняется тем, что «получение новых самолетов существенно увеличивает лизинговые платежи, номинированные в долларах, при том, что с отсутствием международного сообщения практически вся выручка у них — рублевая», уточняет руководитель «АвиаПорта».
— Если американским или европейским авиакомпаниям после появления новых самолетов в принципе, возможно, удастся отыграть ситуацию, поменяв более возрастные самолеты на более молодые, для российских перевозчиков это будет сопровождаться непропорционально большим ростом лизинговых платежей, — считает Пантелеев.
У российских авиакомпаний на момент введения запрета на полеты 737 МАХ было два самолета — оба борта эксплуатировала S7. Еще несколько отечественных перевозчиков ожидали поставок этих машин — в общей сложности несколько десятков лайнеров должны были получить S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Utair и NordStar.