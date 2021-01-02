Обещал и вернулся: Boeing 737 MAX снова в небе после долгого простоя

Boeing 737 MAX возвращается в небо — в конце 2020 года его коммерческое использование возобновили три мировые авиакомпании, в том числе один из американских грандов — American Airlines. Простой самолетов этой модели, вызванный двумя авиакатастрофами, длился почти два года. Эксперты, впрочем, пока не уверены, хватит ли проведенной самим авиастроительным концерном и регулирующими органами «работы над ошибками» для того, чтобы полностью вернуть доверие к самолету. Тем более в период обрушения спроса на авиаперевозки на фоне эпидемии коронавируса возвращение лайнера может оказаться отнюдь не триумфальным. Подробности — в материале «Известий».

С возвращением!

После почти двухлетнего вынужденного перерыва в небо над Соединенными Штатами вернулся Boeing 737 MAX — первый коммерческий рейс лайнера состоялся 29 декабря прошлого года. Рейсом 718 из Майами в Нью-Йорк прибыли 87 пассажиров (всего в самолете 172 места), в том числе родственники капитана воздушного судна и первого пилота, сообщало агентство Reuters. Расстояние в 1200 миль (1,9 тыс. км) борт преодолел за два с половиной часа без каких-либо технических проблем.

В том, что сложностей не будет, журналистов перед полетом заверял президент American Airlines Роберт Айсом. «Этот самолет подвергали таким серьезным проверкам, которых не было в истории, — заявил он. — Мы полностью уверены в том, что этот борт — самый надежный из тех, что поднимаются в воздух».

Обещал и вернулся Фото: ТАСС/AP Photo/LM Otero

Уверенность Айсома в отношении безопасности 737 MAX, которые были запрещены для эксплуатации на протяжении 20 месяцев после катастроф в Индонезии и Эфиопии, разделяют, впрочем, не все авиапутешественники. Во всяком случае, согласно результатам проведенного недавно агентством Reuters и социологической службой Ipsos опроса, более половины пассажиров остерегаются лететь на борту этой модели после того, как им напоминают о недавних авиапроисшествиях с участием этого лайнера.

Справка «Известий» Первая катастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. Самолет летел из Джакарты в Панкалпинанг, рейс выполняла авиакомпания Lion Air. На борту находились 189 человек. Лайнер исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета, экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним пропала. Самолет упал у острова Ява. Индонезийские следователи нашли девять факторов, приведших к катастрофе. Если бы хотя бы одного из них не было, возможно, катастрофы удалось бы избежать. Среди них — неисправность датчика угла атаки и вызванная ей неадекватная работа системы предупреждения сваливания самолета (MCAS), которая ориентировалась на его данные. Кроме того, пилоты не сумели правильно отреагировать на ситуацию. Оказалось, что в программе обучения летного состава не было информации о MCAS.

Сели надолго

После двух аварий с участием самолетов одной и той же модели в марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру. «Эмбарго» на полеты 737 МАХ Федеральное авиационное управление США (ФАУ) сняло только в ноябре прошлого года — после того, как в Boeing согласились поправить программное обеспечение лайнера и установить дополнительные механизмы безопасности в одной из ключевых систем управления полетом, с недочетами в работе которой оказались связаны оба крушения.

Обещал и вернулся Фото: ТАСС/AP Photo/LM Otero

«Приземление» 737 МАХ оказалось самым длительным в истории мировой авиации. В 1979 году та же ФАУ запретила полеты McDonnell Douglas DC-10 после того, как в авиакатастрофе, произошедшей в основном из-за ошибок при техобслуживании, погиб 271 человек. Запрет был снят через 37 дней после аварии , и доверие перевозчиков и пассажиров к самолету удалось восстановить довольно быстро.

Перед первым после снятия запрета на полеты рейсом Boeing 737 MAX летчики American Airlines прошли дополнительный курс подготовки, были внесены коррективы в протоколы технического обслуживания самолетов и в порядок коммуникации с диспетчерскими службами на земле. Все нововведения были проверены ФАУ, отсутствие адекватного контроля со стороны которого при обновлении предыдущей версии софта MCAS и стало одной из причин двух катастроф.

Справка «Известий» Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года. На борту находились 157 человек (граждане 35 стран, включая россиян), в том числе восемь членов экипажа. Лайнер вылетел в 08:38 утра. Вскоре пилот подал сигнал бедствия и запросил разрешение вернуться в аэропорт. Через шесть минут после взлета связь с самолетом пропала. Эфиопские власти пришли к выводу, что после взлета датчики, измеряющие угол атаки (этот показатель критически важен для обеспечения устойчивости летательного аппарата), показывали разные данные — они отличались на 59 градусов. Поскольку датчики указывали на слишком крутой подъем, активировалась система предупреждения сваливания самолета, и нос лайнера был направлен вниз.

Обещал и вернулся Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Понимая, что далеко не все пассажиры будут чувствовать себя в безопасности на борту 737 МАХ, в American Airlines предусмотрели для таких путешественников возможность бесплатной перерегистрации на рейсы, которые выполняются другими самолетами. Правда, таких мер может оказаться недостаточно для того, чтобы вернуть доверие к этой машине. «После двух аварий вполне логично, что люди скептически относятся к Boeing и ФАУ, — отмечает бывший член Национального совета по безопасности на транспорте США Джон Гоглия в колонке для Miami Herald. — В столь уникальных обстоятельствах нужна дополнительная прозрачность и раскрытие информации, вооружившись которой, технические эксперты, инженеры, специалисты в области безопасности и общество в целом смогут полноценно оценить внесенные исправления и быть уверенными в том, что возвращение в воздух не несет угрозы».

Еще до American Airlines эксплуатацию обновленных Boeing 737 MAX возобновили еще две авиакомпании — бразильская Gol Linhas Aereas Inteligentes и мексиканская Aeromexico. В общей сложности за неполный декабрь эти два перевозчика выполнили на самолетах данного типа порядка 600 рейсов, пишет АР со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 и компании Cirium. В то же время авиационные власти Евросоюза пока самолет для полетов не допустили — как ожидается, это произойдет в январе, уточняет BBC News.

Не самый удачный момент

По мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, возвращение 737 МАХ в небо — это «очень важное событие для компании Boeing, для которой программа 737 МАХ является одной из крупнейших — это самый продаваемый самолет в линейке американского самолетостроителя».

— Очевидно, что без его возвращения в воздух компанию ожидало бы довольно прискорбное будущее в плане финансовых результатов на годы вперед, — указал эксперт в беседе с «Известиями».

Обещал и вернулся Фото: ТАСС/AP Photo/LM Otero

По его словам, после двух катастроф «была проведена действительно колоссальная работа по внесению изменений в программное обеспечение и гораздо более масштабная работа по подтверждению безопасности самолета в новом облике». После этого состоялось множество испытаний — как на тренажерах, так и в воздухе.

— ФАУ в своих заявлениях указывает, что эта работа была выполнена на высоком уровне и позволяет гарантировать, что самолет безопасен, — напомнил Пантелеев. — Все отлично понимают, что это не тот случай, когда можно схалтурить и сэкономить, потому что если будет третье происшествие, масштаб негативных последствий для американского производителя и для ФАУ был бы безоговорочно катастрофическим.

Камбэк Boeing 737 MAX — событие «знаменательное и важное» для авиакомпаний, хотя и, с учетом обвала спроса на авиаперевозки из-за коронакризиса, «произошедшее не в тот момент, когда отрасли в целом нужны новые самолеты», подчеркивает Пантелеев.

— Получая новый Boeing 737 MAX, авиакомпании смогут вывести из эксплуатации морально устаревшую технику, тем самым обеспечив повышение эффективности эксплуатации — за счет того, что 737 МАХ по сравнению с предшественниками имеет более высокую топливную эффективность, у него ниже расходы на поддержание летной годности, — отметил эксперт. Чтобы компенсировать снижение спроса, перевозчики вывели из эксплуатации «немалое количество самолетов — и речь тут идет о тысячах воздушных судов», указывает Пантелеев. Поэтому в сложившейся ситуации для авиакомпаний, на фоне увеличения их обязательств перед лизинговыми компаниями, наличие обязательств принять новый самолет — это определенного рода вызов, добавил он.

Справка «Известий» По данным работающего с авиационной информацией аналитического агентства Cirium, эпидемия коронавируса отбросила сферу воздушных перевозок на уровень 1999 года. С января по начало декабря текущего года в мире было выполнено 16,8 млн пассажирских рейсов — за такой же период 2019-го данный показатель составлял порядка 36 млн рейсов. Падение составило 54%. Количество перевезенных пассажиров сократилось еще значительнее — на две трети. Boeing в 2020 году получил отказ от получения 533 уже заказанных самолетов модели 737 МАХ.

«Непропорциональный рост платежей»

Для российских авиакомпаний возвращение 737 МАХ осложняется тем, что «получение новых самолетов существенно увеличивает лизинговые платежи, номинированные в долларах, при том, что с отсутствием международного сообщения практически вся выручка у них — рублевая», уточняет руководитель «АвиаПорта».

— Если американским или европейским авиакомпаниям после появления новых самолетов в принципе, возможно, удастся отыграть ситуацию, поменяв более возрастные самолеты на более молодые, для российских перевозчиков это будет сопровождаться непропорционально большим ростом лизинговых платежей, — считает Пантелеев .

Обещал и вернулся Фото: ТАСС/REUTERS/Carlo Allegri

У российских авиакомпаний на момент введения запрета на полеты 737 МАХ было два самолета — оба борта эксплуатировала S7. Еще несколько отечественных перевозчиков ожидали поставок этих машин — в общей сложности несколько десятков лайнеров должны были получить S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Utair и NordStar.