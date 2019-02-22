Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Прощание с «суперслоном»: самый большой авиалайнер уходит в историю

Почему А-380 так и не стал звездой мирового авиационного рынка
Фото: Getty Images/Jacques Langevin/Sygma
Главный слайд
Начало статьи
Прощание с «суперслоном»: самый большой авиалайнер уходит в историю
2019-02-21 01:17:46">
2019-02-21 01:17:46
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиастроительная корпорация Airbus объявила о том, что авиакомпания Emirates сокращает свой портфель заказов на крупнейший пассажирский самолет в мире со 162 до 123 единиц. Вследствие этого, а также ввиду отсутствия заказов в других авиакомпаниях, Airbus свернет производство и прекратит поставки A380 в 2021 году. Таким образом, спустя 21 год с начала запуска программы строительства самого большого пассажирского самолета в мире ворота завода в Тулузе покинет последний серийный А380 Superjumbo. «Известия» разобрались в истории самолета и ее уроках.

Мечты о потоке

Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
Сумеет ли новая разработка отечественного авиапрома укрепить его положение на рынке

В «блистательные» 1990-е годы, когда Airbus начал задумываться о строительстве особо крупного самолета для пассажирских перевозок, будущее рынка выглядело весьма оптимистично. Прогнозируемый рост пассажиропотока, по мнению аналитиков, должен был существенно опережать возможности инфраструктуры. Предполагалось, что отсутствие свободных слотов в аэропортах вынудит авиакомпании наращивать провозную емкость самолетов всё больше и больше.

В этих условиях Airbus готовился предложить операторам линейку самолетов А380, в которой даже базовая модель 380-800 была рассчитана на перевозку 850 человек в одноклассной компоновке. Кроме того, предусматривалось создание модификаций 380-900 и 380-1000, где индексы примерно соответствовали бы максимальной пассажировместимости.

По своей схеме это должен был быть четырехмоторный двухпалубный низкоплан, в производстве которого планировали широко использовать композитные материалы. Стоит отметить, что примерно в эти же годы проектом похожего самолета MD-12 занималась и американская самолетостроительная компания McDonnell Douglas. Однако техническая сложность проекта и гигантские финансовые затраты на создание такой машины не позволили американцам продвинуться дальше эскизного проектирования.

А380
Airbus

В 1990-е Airbus захотел предложить операторам линейку самолетов А380, в которой даже базовая модель 380-800 была рассчитана на перевозку 850 человек в одноклассной компоновке

Фото: Getty Images/Alain Nogues/Sygma

27 апреля 2005 года, спустя пять лет после официальной даты начала разработки, новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Аirbus A380 совершил свой первый полет. В октябре 2007 года первый оператор Singapore Airlines приступил к коммерческой эксплуатации самолета.

Правильный борт
Как выбрать чартерный рейс и не разочароваться

Как это часто бывает, оптимистичные прогнозы в конце концов встретились с реальностью, которая по тем или иным причинам не хочет им соответствовать.

Расчет Аirbus строился на использовании самолета в классической хабовой стратегии: дальнемагистральные перевозки между крупными узловыми аэропортами, пассажиров к которым подвозят фидерные авиакомпании. Проще говоря, такая схема предполагала, что пассажир из условного Дюссельдорфа для полета в Чикаго сначала прилетит местными авиалиниями во Франкфурт, а оттуда уже, пересев на А380, долетит до Нью-Йорка, где пересядет на небольшой самолет, который доставит его в конечный пункт.

Однако появление экономичных двухдвигательных дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 787, Airbus 350XWB, привело к диверсификации маршрутов и возможности осуществления перевозок point-to-point, связывая сравнительно второстепенные аэропорты напрямую без пересадок. При этом максимальная вместимость Airbus 350XWB составляет 550 пассажиров, что практически приблизило его к стандартной вместимости А380.

А380
Airbus

Компьютерный макет интерьера Superjumbo Airbus A380

Фото: Getty Images/Airbus Industries/Newsmakers
Посадочный эталон: в России начнут пускать в самолет по смартфону
Воздушные гавани готовы отказаться от бумажных носителей и просят ускорить процесс

История компоновки А380 представляет отдельный интерес. Несмотря на то что А380-800 в максимуме рассчитан на перевозку 850 пассажиров, авиакомпании-операторы используют компоновку от 407 до 526 пассажиров. В свое время французская авиакомпания Air Austral разместила заказ на А380 в компоновке на 840 пассажиров, однако позже заказ был отменен. Свое веское слово в истории А380 могла сказать и Россия. В 2014 году российская авиакомпания «Трансаэро» заказала Superjumbo общей вместимостью 652 пассажира, что должно было стать мировым рекордом. К сожалению, реализации столь амбициозной программы развития флота помешало банкротство перевозчика.

Рост пассажиропотока и реальная эксплуатация А380 показали, что массированные фидерные перевозки сами по себе предъявляют повышенные требования к инфраструктуре и размеру аэропортов. Действительно, использование такого емкого воздушного судна, как А380, позволяет экономить слоты операций по взлетам и посадкам. Однако подвоз пассажиров для наполнения А380 диктует необходимость предоставления всё большего количества слотов для фидерных перевозчиков.

При этом крупнейшие мировые аэропорты, такие как Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк, стали испытывать существенные трудности, связанные с бурным ростом пассажиропотока.

Гигантские размеры самолета, диктующие необходимость длинных и широких ВПП, магистральных рулежных дорожек и двухуровневых телетрапов, обернулись для эксплуатирующих авиакомпаний серьезными проблемами, так как резко ограничивали возможность дифференциации направлений для А380.

A380
Airbus 380

Airbus 380 авиакомпании Lufthansa

Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Например, германская авиакомпания Lufthansa, которая традиционно выступала стартовым эксплуатантом самолетов Airbus, заказала только 14 самолетов А380, предпочтя ему модернизированный Boeing 747-8.

Овербукинг вне закона: за «лишних» пассажиров будут штрафовать
Минтранс защитит права потребителей введением механизма финансовой ответственности авиакомпаний

В итоге классическую модель, на которую рассчитывался А380, удалось реализовать только Emirates Airlines, да и то с определенной спецификой. Для ее реализации потребовалось провести кардинальную реконструкцию базового аэропорта Дубай (DXB), оснастить его специальными двухуровневыми телетрапами и постоянно поддерживать темп введения новых терминалов. При этом роль фидерного перевозчика, по сути, выполняет сама Emirates Airlines, подвозя пассажиров в свой хаб для стыковок со своими дальнемагистральными рейсами.

Однако в конечном счете и Emirates Airlines отказались от дальнейших заказов на А380, подписав соглашение с Airbus на поставку 70 самолетов A330-900 и A350-900.

Причиной послужило то, что А380 оказался достаточно проблемным самолетом не только с точки зрения инфраструктуры, но и в плане коммерческой эксплуатации, а также конструкции.

4 ноября 2010 года произошел инцидент, который серьезно ударил по репутации самолета. A380 австралийской авиакомпании Qantas при выполнении взлета был вынужден развернуться и совершить аварийную посадку в аэропорту Сингапура из-за конструктивного дефекта двигателя Trent 900, повлекшего утечку и возгорание масла, а затем и частичное разрушение силовой установки. Авиакомпании Qantas и Singapore Airlines, которые эксплуатировали самолеты с указанным типом двигателя, по результатам проверок обнаружили утечку масла еще у нескольких машин.

А380
Airbus 380

Airbus 380 авиакомпании Emirates Airlines

Фото: Global Look Press/imago stock&people

Qantas была вынуждена приостановить полеты всех своих A380 для выяснения обстоятельств инцидента. Попытка Rolls-Royce решить вопрос, дав рекомендацию по снижению максимальной тяги, была воспринята Qantas крайне болезненно, так как выполнение данной директивы существенно повлияло бы на экономику полетов.

Как изменились самолеты компании Boeing за 100 лет
15 июля 1916 года Уильям Боинг основал компанию, ставшую одним из лидеров в авиастроении

Компания Rolls-Royce — разработчик мотора Trent 900 — по итогам все-таки провела доработки двигателя с целью исключить дальнейшие происшествия подобного рода.

При этом даже традиционный эксплуатант двигателей GP7270 Emirates Airlines перешел на двигатели Rolls-Royce, подписав в апреле 2015 года контракт на Trent 972-84/972B-84.

Однако уже в 2016 году Emirates стали выражать недовольство надежностью британского мотора, а срыв переговоров между Emirates и Airbus по вопросу компенсации ущерба от проблем с Trent 900 привел к фактическому закрытию программы.

Кроме того, самолет, рассчитанный в перспективе на увеличение максимальной взлетной массы и длины, получил перетяжеленную конструкцию. Четырехмоторная схема тоже не лучшим образом сказывалась на экономике. Постоянные проблемы с маршевыми силовыми установками, а также отказ производителя от дорогостоящей программы модернизации самолета в версию А380Neo привели к тому, что уже в середине 2010-х годов стало понятно — программа идет к своему завершению.

A380
Airbus 380
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Gerhard Kraus
Boeing предупредит авиаперевозчиков об опасности сбоя в моделях 737 Max

В 2018 году стало известно, что первые два А380, выведенные из эксплуатации Singapore Airlines, не нашли покупателя на вторичном рынке и будут списаны.

Программа А380 общей стоимостью порядка €11 млрд для своей окупаемости предусматривала продажу не менее 420 бортов, а оптимистичный план предусматривал реализацию 1,5 тыс. самолетов.

Однако на момент завершения производства в 2021 году будет построен только 251 самолет.

Основной соперник — пассажирский Boeing 747-8 в 2017-м также был снят с производства после более чем полувековой истории эксплуатации.

Эпоха гигантских четырехмоторных авиалайнеров завершается, однако у пассажиров еще есть впереди 10–15 лет, чтобы совершить полет на самых больших самолетах своего времени, прежде чем они будут окончательно выведены из эксплуатации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi и Airbus объявили о разработке летающего такси
Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017