Boeing попросила поискать незакрепленный болт в самолетах 737 Max

Американская корпорация по производству авиационной техники Boeing призвала авиакомпании, которые приобрели у нее самолеты Boeing 737 Max, проверить наличие незакрепленного болта в системе управления. Об этом сообщил телеканал CNBC в четверг, 28 декабря.

«Компания рекомендовала провести проверки после того, как международный оператор обнаружил болт с отсутствующей гайкой во время планового технического обслуживания механизма в системе управления рулем направления», — сказано в публикации со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

В Boeing отметили, что проверка займет не более двух часов на каждый самолет, и каждый новый образец 737 Max будет проходить дополнительный контроль перед продажей.

CNBC выяснил, что на дневных торгах акции корпорации упали более чем на 1%.

Это не первый проблемный случай в подобном самолете. Ранее, 6 февраля 2020 года, инженеры американской компании Boeing обнаружили проблему с программным обеспечением 737 MAX. По сведениям Bloomberg, проблема заключалась в функционировании индикатора в системе стабилизации. В компании подчеркнули необходимость исправления этого дефекта системы до того, как самолет вернется в эксплуатацию.

До этого, в октябре 2019 года, президент и гендиректор Boeing Деннис Мюленбург назвал неоднократно дорабатывавшийся 737 MAX одним из самых безопасных самолетов.

При этом в том же 2019 году Росавиация запрещала полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. От Boeing 737 MAX и их модификаций авиакомпании стран мира начали отказываться после крушения самолетов данной модели — за последние полгода произошли две катастрофы с этими лайнерами.