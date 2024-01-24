Косачев указал Турции на упущенный шанс выступить за человечество вместо НАТО

Турция из-за своего решения одобрить присоединение Швеции к НАТО упускает исторический шанс выступить в интересах человечества, а не отдельного блока. Об этом 24 января заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Остается сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока будет тоже упущен», — написал он в Telegram-канале.

По оценке сенатора, данное решение было для турецкой стороны вопросом внутренней политики, который теперь, скорее всего, решен окончательно. При этом он отметил, что консенсуса по вопросу присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу не наблюдается ни в самой Турции, ни в НАТО, ни в международном сообществе.

С точки зрения последнего альянс является главным источником нестабильности и новых угроз в мире, подчеркнул Косачев. В этой связи он напомнил, что после Второй мировой войны на планете произошло более 250 военных конфликтов, около 80% которых развязали США и НАТО на территориях за пределами своей компетенции. Кроме того, существование НАТО фактически уничтожило такую изначально полезную организацию, как ОБСЕ, считает вице-спикер Совфеда.

Он также выразил сожаление, что когда-то нейтральная Швеция в настоящее время лишается своей высокой репутации в качестве независимого посредника в решении сложнейших вопросов международной политики.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО накануне. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.

Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

По оценке подполковника армии США в отставке, политолога Эрла Расмуссена, решение турецкого парламента связано с обменом «услуги за услугу» с Вашингтоном и Брюсселем. Турецкие власти могут получить некоторое вооружение в обмен на заключение закулисной сделки. Также компромиссы могут касаться ограничения на иммиграцию, доступа к технологиям или сокращения любых ограничений со стороны США в отношении Турции, считает эксперт.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.