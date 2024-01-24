Политолог рассказал о материальных причинах одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО

Парламент Турции ратифицировала протокол о членстве Швеции в НАТО, так как на политическом фоне было некое предложение «услуги за услугу». Такое предположение в среду, 24 января, выразил в беседе с «Известиями» подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

«США были вовлечены в это. Думаю, Турция получит 16 истребителей, которые хотела получить. Вероятно, на политическом фоне было некое «quid pro quo» (услуга за услугу — Ред.), чтобы позволить Турции двигаться в направлении положительного решения в отношении Швеции», — заявил Расмуссен.

Экс-полковник предположил, что турецкие власти могут получить некоторое вооружение в обмен на заключение закулисной сделки. Он также подчеркнул, что помимо вооружения компромиссы могут касаться ограничения на иммиграцию, доступа к технологиям или сокращение любых ограничений со стороны США в отношении Турции.

Кроме того, по словам Расмуссена, бонусы Анкара может получить и от Евросоюза.

«Кто знает, может быть, мы действительно увидим, как Турция станет частью ЕС. Они ждали 20 с лишним лет», — подчеркнул он.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО ранее в этот день. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

В тот же день Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.

Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.