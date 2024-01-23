Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его палестинский коллега Рияд аль-Малики в ходе состоявшейся 23 января встречи в Нью-Йорке подчеркнули необходимость скорейшего прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России на своем сайте.

В ходе переговоров министры рассмотрели вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, уточнили в МИДе.

«Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и аль-Малики обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее развитие политического диалога и укрепление российско-палестинских связей.

Ранее в этот день Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

20 января пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.