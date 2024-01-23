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В ФРГ железнодорожники начали шестидневную стачку с требованием поднять зарплату

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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В Германии машинисты грузовых поездов 23 января в 18:00 по местному времени (20:00 мск) приступили к общенациональной забастовке с требованием поднять зарплату. Об этом сообщает портал Tagesschau.

Как уточняется, к забастовке призвал профсоюз немецких машинистов (GDL), который возглавляется Клаусом Везельски. GDL намерена со вторника остановить значительную часть грузовых перевозок, с 02:00 по местному времени (04:00 мск) среды к стачке присоединятся машинисты пассажирских поездов.

Согласно порталу, это четвертая и самая продолжительная забастовка профсоюзов на сегодняшний день в Германии. Ожидается, что это вызовет значительные ограничения региональных перевозок, а также окажет влияние на промышленность ФРГ.

Поводом для забастовки стал тарифный спор о сокращении рабочего времени в неделю для машинистов. GDL требует сократить это время с 38 до 35 часов при неизменной заработной плате. До сих пор компании предлагали выборную модель, предусматривающую сокращение на один час при полной оплате труда. При этом те работники, кто не шел на это, получали на 2,7% больше денег.

Везельски не видит в этом оснований для дальнейших переговоров с работодателями, поэтому, по его словам, стачки являются «законными, соразмерными и допустимыми».

Предыдущая забастовка GDL, продлившаяся всего три дня, с 10 по 12 января, нанесла ощутимый ущерб. За это время было отменено около 80% поездов дальнего следования.

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8 января забастовки в Германии начали фермеры. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

15 января началась забастовка у Бранденбургских ворот. Протестующие фермеры выразили беспокойство отменой субсидий, многие из них также призвали к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства».

Немцы недовольны тем, что правительство тратит их же средства на климатические и экологические проекты, руководствуясь линией «Зеленых», а также направляет огромные деньги Украине.

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