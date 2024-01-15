В Берлине проходит крупнейшая забастовка фермеров

В Берлине в понедельник, 15 января, проходит крупнейшая забастовка фермеров у Бранденбургских ворот. Как сообщает немецкое издание Focus, центр города уже парализован.

Ожидается, что в забастовке примут участие 3 тыс. тракторов, 2 тыс. грузовиков и 10 тыс. участников. Движение должно начаться с пяти точек на границе с Бранденбургом. Еще вечером в воскресенье полиция сообщила, что места сбора заполнены. Также она предупреждает о «серьезных проблемах» с общественным транспортом.

Фермеры начинали свой путь к Бранденбургским воротам с пяти пунктов сбора. В центре Берлина, по данным полиции, уже собралось около 4 тыс. машин. Представительница полиции сообщила Berliner Zeitung: «Тракторов больше, чем ожидалось. Не все, кто хочет попасть к Бранденбургским воротам, попадут туда».

По данным Bild, более 2 тыс. тракторов и грузовиков уже заблокировали правительственный район вокруг колонны Победы.

Полиция также уже остановила несколько машин с навозом, но затем пропустила на демонстрацию демонстрантов без этого груза.

Помимо тысяч фермеров, на митинге у Бранденбургских ворот ожидается присутствие представителей транспортной отрасли и других секторов, таких как рыболовство, а также представителей сфер услуг, сообщает немецкое радио Deutschlandfunk.

Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказывали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.