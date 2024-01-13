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Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством

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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

«Мы приняли близко к сердцу аргументы фермеров и пересмотрели наш изначальный план еще раз. Хороший компромисс. Кроме того, речь идет о том, что еще мы можем сделать, чтобы у сельского хозяйства было хорошее будущее. И это мы обсуждаем вместе и ищем совместное решение», — сказал он в видеообращении Kanzler kompakt, размещенном на сайте правительства ФРГ в субботу, 13 января.

Шольц объяснил, что достижение компромисса невозможно, если каждая сторона будет настаивать на полном исполнении своих требований. Кроме того, канцлер также отметил конструктивную позицию президента Союза фермеров Германии (DBV) Йоахима Руквида, который провел четкую грань между фермерами и экстремистами, которые хотят свержения системы.

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В Германии 8 января фермеры начали забастовку. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняли участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

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