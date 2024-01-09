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СМИ сообщили о 680 участвовавших в протестах фермеров в Берлине автомобилях
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СМИ сообщили о 680 участвовавших в протестах фермеров в Берлине автомобилях

The Guardian: в протестах фермеров в Берлине участвовало около 1,3 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
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В протестах фермеров в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в самой демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек. Об этом 8 января сообщило The Guardian.

«Сегодня днем у Бранденбургских ворот находились около 680 автомобилей и 1,3 тыс. демонстрантов», — говорится в публикации.

По данным газеты FAZ, только в Лейпциге и Лейпцигском округе, а также в Северной Саксонии к полудню 8 января состоялось более 40 митингов. В протестах приняли участие почти 4 тыс. человек и около 3 тыс. автомобилей. По данным полиции, в районах Герлица и Баутцена в акции протеста приняло участие около 2 тыс. тракторов, грузовиков и легковых автомобилей.

В акциях по всей Тюрингии было задействовано около 3780 тракторов и других транспортных средств. На демонстрацию вышли 6,5 тыс. человек. Полиция Германии затем сообщила, что на понедельник было запланировано около 100 акций протеста с участием около 10 тыс. человек. Всего было задействовано 2 тыс. полицейских из региональных штабов и полиции по охране общественного порядка.

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Ранее в этот день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германию ждет сценарий украинского майдана, в случае если Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Медведев также выразил предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае.

8 января немецкие фермеры начали забастовку по всей Германии, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает фермерам заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.

Кроме того, 1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

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