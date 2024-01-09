Медведев предрек Германии «майдан» из-за спонсирования Киева
Германию ждет сценарий украинского майдана, в случае если Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом говорят массовые забастовки фермеров и блокировки автобанов, заявил 8 января зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Субсидии прекратились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы вывезут в Берлин свое проверенное оружие — майдан», — написал он в соцсети X.
Медведев также выразил предположение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае. Он добавил, что Москва с интересом следит за происходящим.
8 января немецкие фермеры начали забастовку по всей Германии, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает фермерам заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.
Также 8 января корреспондент «Известий» показал кадры из Германии, где сотни тракторов перекрыли дороги. На технику прикрепили плакаты с лозунгами: «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».
Кроме того, 1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.