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Глава Союза фермеров обвинил власти ФРГ в незнании проблем населения

Глава Союза фермеров ФРГ: власти страны далеки от проблем населения
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Фото: REUTERS/Heiko Becker
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Президент Союза фермеров Германии (DBV) Йоахим Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Об этом он заявил 10 января в интервью телеканалу ZDF.

Руквид также подтвердил позицию фермеров, выступающих против снижения правительством субсидий в отрасли, и вновь призвал отменить все бюджетные сокращения.

Он напомнил, что сельхозпроизводители против того, что власти вернули налоги на транспортные средства и отменили налоговые льготы на сельскохозяйственное дизельное топливо. Первые уже введены в полном размере, а на дизель скидка будет отменяться постепенно.

Руквид назвал это гнилым и ленивым компромиссом.

«Речь идет о конкурентном равенстве и справедливости в ЕС», — сказал он, обратив внимание на то, что в ФРГ минимальная заработная плата в два раза выше, чем в Польше и Испании.

Это также создает дополнительную нагрузку на фермеров по сравнению с другими странами объединения. Как уточняется, в среднем фермеры в прошлом году получили прибыль более €115 тыс., половина из которых — государственные субсидии.

«Мы должны послать сигнал властям сейчас, потому что мы хотим продолжать производить местную еду для нашего населения на семейных фермах», — подчеркнул он.

Он заключил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Ранее, 9 января, стало известно, что полиция города Ольденбурга в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония возбудила 134 уголовных дела после протестов фермеров. Причиной стали как нападения автолюбителей на фермеров, так и призывы сельхозработников к вмешательству в дорожной движение.

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Немецкие фермеры начали забастовку 8 января, причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

В частности, накануне в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.

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