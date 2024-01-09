Полиция возбудила 134 уголовных дела в Ольденбурге после акций фермеров

Полиция города Ольденбурга в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония возбудила 134 уголовных дела после протестов фермеров, сообщило 9 января издание Buten un binnen.

Несколько дел связаны с тем, что водители пытались объехать заблокированные фермером дороги, и наезжали на фермеров. Известно, что из-за этого один из пострадавших оказался в больнице с травмами. Кроме того, одно уголовное дело возбуждено по попытке убийства.

В городе Фризойт водитель прорвался сквозь сформированное из тракторов заграждение и сбил фермера, пострадавший был эвакуирован в больницу на вертолете. Еще четыре фермера были сбиты в Куксхафене, они получили ушибы.

Также полиция округов Ольденбург и Остерхольц проводит расследования по подозрению в публичном подстрекательстве к совершению преступлений в отношении фермеров.

В целом, большая часть дел возбуждена на основании принуждения и опасного вмешательства граждан в дорожное движение. По данным полиции, особенно опасными были действия фермеров на автомагистралях.

Немецкие фермеры начали забастовку 8 января против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

В частности, накануне в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек. Акция пройдет по всей Германии и продлится неделю.