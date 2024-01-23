В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку

Протесты в Германии расширяются: к фермерам, которые уже устраивали недельную забастовку и до сих пор проводят различные акции, с 23 января присоединятся железнодорожники. Их протест вызван недовольством существующими условиями труда. Но власти ФРГ считают требования профсоюза нереалистичными, а забастовку называют ударом по клиентам.

С 23 по 29 января прекратят работу сначала машинисты грузовых поездов, а в ночь на 24 января к ним присоединятся машинисты пассажирских составов. Это не первая подобная акция: предыдущая, продлившаяся всего три дня — с 10 по 12 января, — нанесла ощутимый ущерб. За это время было отменено около 80% поездов дальнего следования.

«Новая забастовка — удар для всех клиентов железнодорожного транспорта. Длительные простои приводят к серьезному ограничению мобильности. Профсоюз должен признать нереалистичным требование о сокращении рабочего времени при полном сохранении выплат в условиях нехватки рабочих мест. В то же время федеральное правительство, пытаясь улучшить состояние транспорта, должно признать, что идет по неверному пути, нагружая железнодорожную систему, которая уязвима к внешним воздействиям», — заявил «Известиям» член бундестага Вольфганг Виле (политик из партии «Альтернатива для Германии»).

В случае с машинистами в правительстве упорно заявляют о невозможности выполнить их требования, так как это приведет к росту расходов на персонал на 50%. Кроме того, 2023 год Германия завершила в состоянии экономической рецессии. ВВП сократился на 0,3% — показатель снизился впервые с 2020 года.

Немцы недовольны тем, что правительство тратит их же средства на климатические и экологические проекты, руководствуясь линией «Зеленых», а также направляет огромные деньги Украине. По данным декабрьских национальных опросов, 76% избирателей недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца. За его партию (СДПГ) готовы проголосовать лишь 13% (падение в два раза с момента выборов в бундестаг в 2021 году).

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Восстание машинистов: протест железнодорожников угрожает экономике ФРГ