Восстание машинистов: протест железнодорожников угрожает экономике ФРГ

Немецкое общество раскололось надвое на фоне экономических проблем в стране, о чем в том числе свидетельствуют продолжающиеся протесты в ФРГ, считают эксперты. 23 января к фермерам, недовольным урезанием субсидий, присоединяются машинисты, грозящие парализовать железнодорожное сообщение. Новая забастовка, по разным оценкам, может обернуться германской экономике убытками от €30 млн в день до €1 млрд за всё время протестов. Могут ли масштабные забастовки привести к кризису в экономике и правительстве — в материале «Известий».

Забастовки машинистов парализуют ж/д сообщение

Протест в Германии расширяется: к фермерам, которые уже устраивали недельную забастовку и до сих пор продолжают проводить различные акции, с 23 января присоединятся железнодорожники. Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о начале собственной акции, вызванной недовольством существующими условиями труда. С 23 по 29 января прекратят работу сначала машинисты грузовых поездов, а в ночь на 24 января к ним присоединятся машинисты пассажирских составов.

Это не первая подобная акция: предыдущая, продлившаяся всего три дня — с 10 по 12 января, — нанесла ощутимый ущерб. За это время было отменено около 80% поездов дальнего следования. Машинисты бастуют еще с ноября 2023 года, когда начались переговоры между представителями GDL и государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn (DB). Профсоюз требует сократить рабочую неделю машинистов, работающих посменно, с 38 до 35 часов при полном сохранении заработной платы. Более того, они настаивают на повышении зарплат на €400–500 месяц и единовременной компенсации до €3 тыс., чтобы нивелировать растущую инфляцию. Оператор согласился на более гибкий график путем сокращения часов, но с понижением заработной платы.

На данный момент ни одно предложение со стороны DB профсоюз не принял. В связи с этим они и объявили о новой акции, приостановив переговоры. Как ранее подчеркивал глава GDL Клаус Везельски, машинисты продолжат бастовать всю зиму, пока правительство не выполнит требования. Стоит отметить, что сам активист давно заработал репутацию жесткого и бескомпромиссного переговорщика, которого путешественники, пользующиеся железнодорожным транспортом, обвиняют в эгоцентризме.

Нынешние споры уже переросли в публичную полемику. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг сказал, что «не испытывает никакой симпатии к этой форме спора о заработной плате» и не верит, «что г-н Везельски приносит какую-либо пользу себе и своему профсоюзу таким стилем». При этом в бундестаге понимают, что необходим компромисс с обеих сторон во избежание серьезного ущерба экономике.

— Новая забастовка — удар для всех клиентов железнодорожного транспорта. Длительные простои приводят к серьезному ограничению мобильности. Профсоюз должен признать нереалистичным требование о сокращении рабочего времени при полном сохранении выплат в условиях нехватки рабочих мест. В то же время федеральное правительство, пытаясь улучшить состояние транспорта, должно признать, что идет по неверному пути, нагружая железнодорожную систему, которая уязвима к внешним воздействиям, — заявил «Известиям» член бундестага Вольфганг Виле.

Шольц спасает экономику, ущемляя фермеров

Новая масштабная акция машинистов последовала за недельной забастовкой фермеров, начавшейся 8 января. Аграрии, протестующие еще с декабря 2023 года, требуют от властей пересмотреть планы по урезанию сельскохозяйственных субсидий. В знак протеста они пригнали сотни тракторов к Бранденбургским воротам в Берлине. Затем в течение семи дней колонны сельхозтехники перекрывали улицы ряда других больших городов.

Согласно опросам, немцы в основном согласны с протестующими. По результатам исследования, проведенного институтом INSA для издания Bild 8 января, 69% жителей страны поддержали демонстрации. 15 января забастовка окончилась масштабной акцией в Берлине. В ней приняли участие более 8,5 тыс. человек на 6 тыс. тракторов и другой сельхозтехнике.

Новые меры «жесткой экономии» демонстрируют неспособность германского правительства найти компромисс на фоне проблем в национальной экономике. В ноябре в проекте бюджета на 2024 год образовалась дыра в размере €17 млрд. Это произошло после того, как конституционный суд объявил нелегитимным нецелевое использование €60 млрд кредитных средств, которые предназначались на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Снизив поддержку фермеров, кабмин рассчитывал ежегодно экономить по €480 млн.

В случае с машинистами в правительстве упорно заявляют о невозможности выполнения их требований — это, как утверждается, приведет к росту расходов на персонал на 50%. Кроме того, 2023 год Германия завершила в состоянии экономической рецессии. ВВП сократился на 0,3%. Показатель снизился впервые с 2020 года.

В целом, по данным декабрьских национальных опросов, 76% избирателей недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца. За его партию (СДПГ) готовы проголосовать лишь 13% (падение в два раза с момента выборов в бундестаг в 2021 году), а за правящую коалицию в целом вкупе с «Зелеными» и Свободной демократической партией — всего 31%. Оппозиционный блок ХДС/ХСС поддерживают 30%, а правую партию «Альтернативу для Германии» (АдГ) — от 22 до 24%.

Немцы недовольны тем, что правительство тратит их же средства на климатические и экологические проекты, руководствуясь линией «Зеленых», а также направляет огромные деньги Украине. Критика правительства исходит и от однопартийцев Шольца. Например, глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг сказала, что многие избиратели разочарованы политикой «светофорной коалиции». По ее словам, граждане хотят «предсказуемого правительства, которое бы своевременно сообщало о том, что произойдет дальше». Основная проблема, вероятно, заключается в разношерстной структуре коалиции.

— Шольц по-прежнему выступает медиатором взаимоотношений между известными товарищами, которые тянут в разную сторону телегу. В этом его основная заслуга, и не важно, кто был бы канцлером по итогам выборов 2021 года, — ситуация была бы такая же. Забастовки — это косвенное отражение тех структурных проблем, которые существовали в экономике ФРГ и раньше, — подчеркнул руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Он добавил, что полной остановки сообщения всё равно не будет, так как забастовка проходит в рамках закона и возможность передвижения всё равно остается. Тем не менее немецкие эксперты видят более пессимистичные угрозы. Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер заявил, что забастовка может обойтись транспортному сектору Германии в €30 млн в день. По расчетам эксперта Института немецкой экономики в Кельне (IW) Михаэля Гремлинга, убытки могут дойти до €1 млрд за неделю забастовки, особенно учитывая перебои на других транспортных маршрутах, а именно — в Красном море из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

В Германии опасаются правого поворота

Тем временем Германию сотрясают протесты и политического толка. В минувшие выходные прошла волна демонстраций против правого экстремизма, в том числе против партии «Альтернатива для Германии». По всей стране на улицы вышли свыше 1 млн человек. Протесты вспыхнули в связи с репортажем издания Corrective о якобы связях партии с неонацистами. В нем сообщается о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов в Потсдаме в ноябре прошлого года, на которой предположительно присутствовали высокопоставленные члены АдГ. Как утверждается в расследовании журналистов, на ней прозвучали идеи, созвучные с политикой нацистов. Например, обсуждался проект депортации миллионов жителей, включая мигрантов и «неассимилированных граждан». На этом фоне в бундестаге поставили о вопрос о запрете «Альтернативы для Германии». 18 января по запросу правящей коалиции прошли дебаты о том, как это можно сделать с юридической точки зрения. Представители АдГ назвали идею запрета покушением на демократию.

Примечательно, что в немецких СМИ протесты в отношении АдГ освещаются намного шире, чем продолжающиеся забастовки. В коалиции, возможно, есть опасения, что стремительно набирающая популярность партия использует волнения рабочих, недовольных решениями правительства. Конкретных доказательств этому нет, однако в немецких Telegram-каналах появляются посты, чьи авторы ожидают появления массового движения сопротивления, которое гипотетически могло бы свергнуть власть.

— Все СМИ Германии раздувают страх перед приходом к власти фашистов, националистов и расистов. Фермеров, машинистов и других протестующих будут запугивать партией АдГ и завлекать компромиссами. При этом не стоит забывать, что профсоюзы — очень близки к СДПГ, поэтому правительство будет поддерживать их, в том числе финансово. Протесты и демонстрации пока не угрожают позиции Шольца и правящей коалиции, — отметил немецкий политолог Александр Рар.

При этом он обратил внимание, что немецкое общество уже расколото на две части. Одни пытаются сохранить либеральную модель в экономике и политике, другие хотят отставки нынешнего правительства. Он подчеркнул, что нынешнее руководство Германии — уже не те «капитаны экономики», которые создавали рыночную модель после Второй мировой войны, а выходцы из среднего класса, выросшие «в зеленой среде». По мнению Рара, в западных федеральных землях страны они будут устанавливать свою «зеленую диктатуру». Однако недовольство их политическим курсом станет расти, и в первую очередь на востоке Германии, где могут появиться местные правительства АдГ. 2024 год должен стать решающим, подытожил эксперт.