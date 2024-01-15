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Фермеры в Германии в ходе протестов призвали к смене правительства

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Фото: REUTERS/Fabrizio
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Протестующие фермеры обеспокоены не только отменой субсидий, многие из них призывают к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства». Об этом в понедельник, 15 января, сообщает корреспондент немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бекки с места событий в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам журналиста, вместе с фермерами к протестам присоединились и обычные граждане, недовольные нынешней светофорной коалицией и их политикой. Перед Бранденбургскими воротами собралось больше участников, чем планировалось. Речь идет о 5,4 тыс. транспортных средствах, включая около 4 тыс. тракторов.

Кроме того, участники митинга принесли на акцию протеста манекены с прикрепленными фотографиями канцлера ФРГ Олафа Шольца и других членов правительства, среди которых вице-канцлер Германии, министр экономики и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек и глава МИД страны Анналена Бербок.

15 января в Берлине проходит забастовка фермеров у Бранденбургских ворот. Сообщалось, что в забастовке примут участие 3 тыс. тракторов, 2 тыс. грузовиков и 10 тыс. участников, движени началось с пяти точек на границе с Бранденбургом.

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Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

Канцлер Шольц, в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января, выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

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