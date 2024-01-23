Один человек погиб и восемь пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Куйбышевского района Донецка Вооруженными силами Украины погиб один сотрудник МЧС, еще девять человек пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале 23 января.

«В результате обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице. Ему было 23 года. Приношу соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин.

Глава ДНР также добавил, что второму пострадавшему спасателю оказана помощь амбулаторно, у него легкие ранения.

Кроме того, при обстреле пострадали семь мирных жителей Донецка, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно. Еще троих госпитализировали, сейчас они в состоянии средней тяжести.

При атаке ВСУ повреждения получили также детский сад и Дом культуры.



«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры (ясли-сад, ДК)», — подытожил Пушилин.

Ранее в этот же день «Известия» показали кадры с места обстрела Дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. На них видны следы от пожара и осколков на фасаде, а также разбитые стекла окон. В момент обстрела в здании велся прием граждан у главы администрации района.

21 января ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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