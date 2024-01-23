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Последствия обстрела Дворца культуры в Донецке попали на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дворец культуры в Куйбышевском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с места происшествия публикуют «Известия» 23 января.

На кадрах видны следы от пожара и осколков на фасаде, а также разбитые стекла окон. В момент обстрела в здании велся прием граждан у главы администрации района.

«Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня, о чем свидетельствуют фрагменты боеприпасов, обнаруженных на месте обстрела. По предварительной информации, пострадали два человека, которые находились непосредственно во Дворце культуры», — заявил представитель СК России.

«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке
В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 28 человек

Ранее, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января было объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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