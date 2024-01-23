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Политолог указал на важность донесения позиции РФ по Украине перед Западом

Перлин: важно использовать любую международную площадку для донесения позиции РФ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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РФ должна использовать любую площадку для того, чтобы донести позицию по атакам Украины против мирных граждан на территории РФ, несмотря на предвзятое отношение западного сообщества. Об этом «Известиям» 23 января заявил политолог Дмитрий Евгеньевич Перлин.

Ранее во вторник депутаты Госдумы приняли проект постановления с призывом к ООН и парламентам стран мира осудить массовые военные преступления Киева и дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм гуманитарного права.

«Несмотря на однозначно предвзятое отношение к российской внешней политике, мы должны всё равно использовать существующие площадки, чтобы донести нашу позицию по украинскому конфликту. Та ситуация в мире, которая существует в настоящий момент, не всегда будет такой, и я глубоко убежден, что мы сможем нашу международную повестку склонить в конструктивное, практическое русло. К тому же всё больше стран поддерживают российскую политику», — отметил Перлин.

По его словам, нужно призывать все международные институты, в том числе и ООН, осуществлять давление на Киев и всех его партнеров, чтобы они прекратили уничтожение мирного населения.

Совбез совести: в ООН обсудили Украину и теракты в Белгороде и Донецке
Россия заявила о причастности Запада к преступлениям ВСУ против гражданского населения

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, заявил, что украинские военные умышленно, безжалостно и методично обстреливают гражданские объекты в России оружием Запада, который в курсе происходящего.

Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осудила такие действия и призвала международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Между тем глава совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза с призывом осудить теракт в Донецке.

В свою очередь, постпредство РФ при ОБСЕ возмутилось отсутствием реакции на удары со стороны руководства международной организации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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