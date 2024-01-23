Актриса Марго Робби выпустит книгу с образами в стиле Барби

Актриса и продюсер Марго Робби совместно со стилистом Эндрю Мукамалем выпустят книгу с образами из мирового промотура кинофильма «Барби». Об этом стилист сообщил в своих социальных сетях 23 января.

«Эта книга — плод любви. Она посвящена всем любителям Барби и поклонникам моды во всем мире», — написал Мукамаль в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

За печать книги, получивший название «Барби: мировой тур» будет отвечать издательский дом Rizzoli.Релиз книги запланирован на 8 марта. На обложке будет изображена Марго Робби в одном из легендарных образов: блестящий топ, розовый твидовый костюм Chanel и туфли на каблуках, передает «Газета.RU».

Также журналисты сообщили, что Мукамаль признался, что идея создания книги с образами (лукбук) возникла у него, когда он думал над гардеробом Марго Робби для пресс-тура фильма о Барби в марте 2023 года.

Кроме того, Марго Робби была номинирована на получение награды «Золотой Глобус» как лучшая актриса в комедии или мюзикле. На церемонию награждения она пришла в ярко-розовом наряде Armani Privé, вдохновленном куклой Barbie Super Star. Всего, по сообщениям СМИ, 33-летняя актриса заработала на фильме около $50 млн.

Премьера фильма «Барби», срежиссированного Гретой Гервиг, состоялась в июле прошлого года. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Прокат фильма самым кассовым стартом 2023 года, собрав $330 млн за первый уикенд. В начале августа «Барби» стал самым кассовым из фильмов, снятых женщиной.