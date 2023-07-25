Фильм «Барби» стал самым кассовым стартом года

За первый уикенд сатирическая комедия «Барби» Греты Гервиг заработала в мировом прокате более $330 млн, по данным Boxofficemojo.com. Это лучший старт года и самый успешный для женщины-режиссера за всю историю североамериканского проката: в США и Канаде касса составила $155 млн.

Уже в первый день проката в этих странах, 21 июля, фильм Warner Bros. заработал $70 млн, в то время как в выходные показатели были существенно ниже: в субботу — $48 млн, в воскресенье — $36 млн. Успешным для картины стал первый уикенд в Великобритании: там фильм собрал $23 млн.

Во многих европейских и азиатских странах картина вышла в прокат 19 июля. В России «Барби» официально не выйдет, но источники «Известий» в киносетях сообщают, что фильм всё равно будут показывать. Сеансы начнутся примерно через две недели, так как логистика копий сейчас затруднена.

В фильме рассказывается о том, как в Барбиленде одна из кукол Барби вдруг почувствовала странное беспокойство, а потом поняла, что ей нужно срочно попасть в мир людей, пока не случилась катастрофа. За Барби увязался влюбленный в нее Кен. Эти роли в картине сыграли, соответственно, Марго Робби и Райан Гослинг.

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Кукла-няша: «Барби» призывает выйти из мира грез