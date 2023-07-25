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Корону мне, корону: «Жанна Дюбарри» стала лидером российского проката

Это единственный фильм, сборы которого составили более 60 млн рублей
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Фото: Casa Kafka Pictures
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В минувшие выходныхе в гонке кассовых сборов с большим отрывом «золото» забрала драма с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» — 66 млн рублей. Следом идет «Гипнотик» — 20 млн рублей. Замыкает тройку лидеров «Кентавр» — 19 млн. Триллер «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем чуть-чуть не дотянул по сборам и не вошел в топ-12 ЕАИС. «Известия» подводят итоги предпоследнего июльского уикенда в кино.

Триумф Деппа

В конце прошлой недели посещаемость кинотеатров осталась прежней и держалась на уровне 750 тыс. человек. Цифра не самая внушительная, но это больше, чем в аналогичный период прошлого года: тогда посетителей в залах было 582 тыс.

Релиз «Жанны Дюбарри», увы, не смог повысить популярность кинотеатров, но на костюмированную драму сходили почти 160 тыс. зрителей, а показали ее более 11 тыс. раз. Это обеспечило картине 66 млн рублей кассовых сборов и устойчивое первое место в топе ЕАИС. Успешный старт картины в прокате состоялся без прямого участия Деппа в рекламной компании.

Среди других фильмов, попавших в топ, ни один не смог перевалить даже за 25 млн. По наработке и наполняемости залов новинка тоже держится в лидерах: по 5,6 тыс. рублей и 14 человек в среднем на один показ. По словам президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, успех связан с отсутствием серьезных конкурентов.

— Фильм несомненно заинтересовал и ярким появлением Джонни Деппа на экране, первом за долгое время, и красивой картинкой — пышные исторические драмы пользуются лояльностью у российского зрителя, — объяснила Ольга Зинякова «Известиям».

На второй позиции расположился «Гипонтик» Роберта Родригеса — 20 млн. рублей. Триллер уже третью неделю подряд держится в тройке лидеров, но в минувший уикенд его сборы просели почти на половину (с 39,5 млн). Наработка фантастического боевика с Беном Аффлеком в главной роли — третья по размеру. Больше только у «Жанны Дюбарри» и «Вызова», а также короткометражных картин. Как объяснила «Известиям» Ольга Зинякова, «Гипнотику» помогает сарафан, и на следующей неделе он точно останется в топе лидеров проката.

«Кентавр» с небольшим отставанием замыкает тройку лидеров — 19,7 млн рублей. Дорожный триллер обогнал «Гипнотика» как по числу зрителей (59,5 тыс.), так и по количеству сеансов (7,5 тыс.). Обе остросюжетных новинки собирают сопоставимое число на один показ: примерно восемь-девять человек.

Побеги и кошмары

У анимационных новинок дела обстоят неважно. Лучшей новинкой уикенда стал норвежский мультфильм «Просто супер», на который сходили 75 тыс. человек, чем обеспечили ему 18,5 млн рублей сборов и четвертое место. Это не самый внушительный результат, если учитывать, что новинку показали более 9,5 тыс. раз. Не может она похвастаться средней наработкой и наполняемостью залов: у нее 1,9 тыс. рублей и восемь зрителей соответственно. Как считает Ольга Зинякова, анимация вряд ли сможет добрать аудиторию на второй неделе. Мешать релизу будут лидеры, работающие на сарафане, а также новинки следующего уикенда — «Пингвиненок Пороро» и «Мишки-обнимашки».

графикаТакже за детскую и семейную аудиторию с супергеройским мультфильмом боролись «Катак. Ледниковый побег» и «Побег из страны роботов». У первой ленты 7,8 млн рублей кассовых сборов и девятое место, у китайского релиза — 6 млн и десятая строчка. Обе анимации показывают самую маленькую наработку во всем топе: 1,6 тыс. рублей и 1,4 тыс. соответственно. Аналогичная ситуация со средней наполняемостью залов: у «Катака» по семь зрителей, а у «Побега» их шесть.

Не лучшие результаты показывают сразу два хоррора: норвежский «Кошмар» (6,4 млн рублей сборов и 11-е место) и «Кукла. Реинкарнация зла» (5,5 млн и 12-я строчка). Но у последней, как ни странно, сравнительно неплохая наработка и наполняемость залов: 3 тыс. рублей и 10 человек на показ.

Новый дорожный триллер «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем вовсе прошел мимо российских зрителей. Фильм чуть-чуть не добрал сборов, чтобы попасть в топ-12 ЕАИС: «Схватка» заработала 5,4 млн рублей. Как рассказала «Известиям» Ольга Зинякова, уикенд был не самым удачным для хорроров и триллеров.

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— Они оказались не в почете у публики в этот уикенд, если не считать холдоверы. Самый яркий результат по кассе показала хоррор-новинка «Кошмар», у нее же самая высокая в нише планка по количеству зрителей. Без должного маркетинга и долгосрочного промо никакая голливудская звезда фильм в топ не выведет, — добавила эксперт.

Вызов короткому метру

«Вызов» Клима Шипенко уже несколько месяцев подряд остается в топ-5 ЕАИС. В выходные космическая драма заработала еще 16 млн рублей, заняла пятое место и чуть ближе подошла к рубежу в 2 млрд суммарных сборов (сейчас общая касса составляет 1,96 млрд рублей). На фильм сходили 52 тыс. зрителей, а его средняя наработка и посещаемость залов остается конкурентоспособной: по 5 тыс. рублей и 16 человек в среднем.

Выше результаты только у короткометражного фильма «Через Москву», с которым, с большой долей вероятности, предсеансовым обслуживанием неофициально показывают западные новинки. Еще один короткий метр, «Три добрых дела», уступил «Вызову»: у него 4 тыс. и 14 человек.

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