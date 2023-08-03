«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом от женщины-режиссера

После второго уик-энда в прокате фильм «Барби» американского режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым из картин, снятых женщиной. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Hypebeast.

По данным издания, ранее рекорд принадлежал Пэтти Дженкинс за ее фильм DC Comics 2017 года «Чудо-женщина», который собрал в прокате $822,8 млн.

Спустя первые выходные после премьеры, которая состоялась 19 июля, кассовые сборы «Барби» составили $356 млн. Таким образом, лента также стала рекордсменом по наиболее кассовым открытиям уик-энда для женщин-режиссеров. К понедельнику, 31 июля, сборы от картины превысили $800 млн.

Фильм Греты Гервиг уже стал самым кассовым в текущем году, опередив такие картины, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино».

Ранее, 31 июля сообщалось, что фильм Греты Гервиг за выходные собрал в прокате по странам СНГ 76 млн рублей. Популярность картины критики объяснили использовании авторами фильма зрительской ностальгии по детству и контрастностью картины.

В конце июля СМИ сообщили, что продажи кукол Barbie упали на 23% в первой половине 2023 года, несмотря на выход одноименной кинокартины. В свою очередь, финансовый директор компании Энтони Дисильвестро объяснил такое снижение интереса к куклам бренда переносом рекламных кампаний с первого полугодия на второе, чтобы быть приуроченными к выходу фильма «Барби».