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В Кремле прокомментировали ракетные удары ВС РФ по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Между ударом ВС РФ по Украине 23 января и терактом в Донецке 21 января нет связи. Об этом заявил официальный представить Кремля Дмитрий Песков 23 января.

«Нет, нельзя так говорить. Мы продолжаем СВО (специальную военную операцию — Ред.). Наши военные не бьют по жилым кварталам и социальным объектам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что именно это отличает тактику России от украинской, в результате которой страдают мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и Харькове. В городах была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке
В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 28 человек

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.Новость дополняется

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