Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
В Харькове на Украине прогремели взрывы. Об этом утром 23 января сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове серия взрывов», — написал он.
Ранее в эту ночь в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее, 21 января, сообщалось, что взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Тогда же украинские СМИ писали, что прогремели взрывы в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
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