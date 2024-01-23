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Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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В Харькове на Украине прогремели взрывы. Об этом утром 23 января сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове серия взрывов», — написал он.

Ранее в эту ночь в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее, 21 января, сообщалось, что взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Тогда же украинские СМИ писали, что прогремели взрывы в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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