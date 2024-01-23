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СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве

«24 канал»: звуки взрывов слышны в Киеве
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko
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Звуки взрывов слышны в Киеве. Об этом во вторник, 23 января, сообщает украинский «24 канал».

В городе звучит сигнал воздушной тревоги, работает ПВО.

Также сообщается о тревоге в Павлограде. Мэр Харькова Игорь Терехов утром во вторник сообщил о серии взрывов в городе.

От Минобороны РФ комментариев не поступало.

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Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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