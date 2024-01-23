СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Звуки взрывов слышны в Киеве. Об этом во вторник, 23 января, сообщает украинский «24 канал».
В городе звучит сигнал воздушной тревоги, работает ПВО.
Также сообщается о тревоге в Павлограде. Мэр Харькова Игорь Терехов утром во вторник сообщил о серии взрывов в городе.
От Минобороны РФ комментариев не поступало.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.