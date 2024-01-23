Прерыванию беременности нет никаких оправданий. Об этом заявил патриарх Кирилл в Совете Федерации 23 января, выступив против абортов.

«Абортам не может быть никаких оправданий — ни моральных, ни религиозных, ни политических», — сказал епископ.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года» о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. По словам российского лидера, решение проблемы абортов лежит в нескольких областях. Он подчеркнул, что права и свободы женщины в России должны соблюдаться.

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, который отметил, что запрет абортов может повлечь увеличение числа подпольных процедур.

До этого, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов. Нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье, подчеркнула она, призвав снизить градус риторики по данному вопросу. Кроме того, она добавила, что государство продолжит добиваться того, чтобы аборты проводились только по показаниям врачей или после насилия над женщиной.

В мае прошлого года патриарх Кирилл выступил за запрет абортов в частных клиниках и по системе обязательного медицинского страхования в качестве меры по защите права ребенка на жизнь. Он призывал законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимания на мнение, пугающее якобы ростом нелегальных операций.