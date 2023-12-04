Матвиенко призвала снизить градус риторики по вопросу запрета абортов

Государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов, необходимо снизить градус риторики, заявила 4 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — заверила она.

По словам Матвиенко, нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье. Это угрожает жизни и здоровью женщин.

«Точно по такому пути мы не пройдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», — добавила она.

Кроме того, она добавила, что государство продолжит добиваться того, чтобы аборты проводились только по показаниям врачей или после насилия над женщиной.

В конце октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в ходе круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» отметила, что аборты следует проводить при наличии согласия не только со стороны матери, но и со стороны отца, если брак зарегистрирован.

В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два препарата внесли в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Как отметила акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н. Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» 4 октября, контролировать оборот препаратов для медикаментозного аборта крайне важно, поскольку их самостоятельное применение может быть опасно и даже привести к бесплодию.