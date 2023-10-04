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Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минздрав России внес два препарата для прерывания беременности в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Об этом стало известно из приказа, опубликованного 3 октября на интернет-портале правовой информации.

«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол <…> мифепристон <…> циклопентолат», — говорится в документе.

Мизопростол и мифепристон используются для медикаментозного аборта, циклопентолат является глазными каплями, которые используются офтальмологами для расширения зрачка при обследовании глаз.

В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что внесение этих препаратов в перечень обусловлено необходимостью регулировать их продажу по рецептам.

По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталии Долгушиной, применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно без наблюдения врача. Она уточнила, что на доступность средств экстренной контрацепции ужесточение оборота влияния не окажет.

Приказ вступил в силу с 1 сентября.

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