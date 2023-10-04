Гинеколог поддержала ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности

Контролировать оборот препаратов для медикаментозного аборта крайне важно, поскольку их самостоятельное применение может быть опасно и даже привести к бесплодию. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 4 октября высказала акушер-гинеколог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н. Ольга Уланкина.

Накануне на интернет-портале правовой информации был опубликован приказ Минздрава России о внесении двух препаратов для прерывания беременности в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Речь идет о препаратах мизопростол и мифепристон.

Как отметила Уланкина, назначать такие лекарства может только специалист, который должен обязательно наблюдать пациентку после процедуры.

«После процедуры медикаментозного аборта женщине обязательно нужно сделать УЗИ органов малого таза — это исследование поможет понять, не осталось ли плодное яйцо или его фрагменты в матке. Если пациентка на свой страх и риск решает самостоятельно сделать медикаментозный аборт и принимает лекарства без назначения врача, она берет на себя и ответственность за серьезные осложнения, которые могут привести к длительному лечению или даже госпитализации», — заявила врач.

Среди таких последствий она назвала риск маточных кровотечений, инфекций половых путей, неполное выведение плодного яйца, требующее хирургического вмешательства, плацентарный полип, нарушение менструального цикла и даже бесплодие.

Ранее в этот день стало известно, что российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки (БАД) в качестве лечения. Законопроект направлен на ограничение бесконтрольного употребления БАДов гражданами, а также на совершенствование порядка их обращения.