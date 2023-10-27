Депутат предложила запретить проводить аборты без согласия отца

Аборты следует проводить при наличии согласия не только со стороны матери, но и со стороны отца, если брак зарегистрирован. С такой инициативой выступила 27 октября член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в ходе круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».

Соответствующие правки нужно будет внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

«Каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной», — заявила Власова, зачитывая предлагаемые изменения в законодательство.

Кроме того, депутат выступила с предложением проводить аборты по желанию женщины при сроке «до восьми недель включительно» после проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода. Сейчас законодательством такой срок определяется до 12 недель.

По словам Власовой, искусственное прерывание беременности должно проводиться исключительно медицинскими учреждениями государственных и муниципальных систем здравоохранения. При этом с момента обращения беременной женщины должно пройти более семи суток, добавила она.

В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два таких препарата были внесены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Как отметила акушер-гинеколог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н. Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» 4 октября, контролировать оборот препаратов для медикаментозного аборта крайне важно, поскольку их самостоятельное применение может быть опасно и даже привести к бесплодию.