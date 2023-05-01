Плод раздора: нужно ли ограничивать возраст женщин для ЭКО

В настоящее время на уровне властей идет спор — оплачивать ли с помощью ОМС использование вспомогательных репродуктивных технологий, если женщина старше 50. Минздрав, со своей стороны, хочет обозначить репродуктивный возраст женщины, после которого ей не смогут назначать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). При этом Всемирная организация здравоохранения ограничивает этот возраст 49 годами. Данная мера сыграет лишь в пользу частных клиник, на проверку деятельности которых сейчас наложен мораторий, указывают в Совфеде. Именно поэтому Совет Федерации попросил правительство снять действующий запрет. Репродуктологи считают, что необходимо увеличить доступность ЭКО путем расширения перечня лечебных циклов за счет ОМС. Подробности — в материале «Известий».

Индивидуальная работа

В России один из самых высоких уровней доступности услуги ЭКО в мире, причем в рамках ОМС. В свою очередь, законодательные власти стремятся повысить массовость процедуры, а именно призывают Минздрав включить в ОМС все необходимые исследования, которые проходит женщина до ЭКО.

— Главный вопрос для государства — многодетная семья, — говорит член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый. — Но проблема может быть, в том, что у женщин старше 50 лет применение вспомогательных репродуктивных технологий не дает эффекта — растет процент неудачных попыток и растет риск рождения нездоровых детей.

По данным Росздравнадзора, в среднем ежегодно россиянки старше 60 лет рожают 11 детей.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Совете Федерации полагают, что ограничения по возрасту для ЭКО должны быть чисто медицинские. Если у женщины есть противопоказания, то вспомогательные технологии лучше не применять. Однако если женщина здорова и у нее есть потенциал, тогда нужно давать шанс. Более того, считают в Совфеде, требуется обязательно включить в ОМС преимплантационнные генетические исследования. Сейчас они не входит в программу, а это значит, что из-за ограниченных бюджетов многие игнорируют их.

При проведении экстракорпорального оплодотворения должны строго соблюдаться лицензионные требования Росздравнадзора, в том числе частными клиниками, которые занимаются ЭКО, — таких в России свыше 6 тыс.

Между тем, по данным ведомства, в среднем за год поступает 250 тыс. обращений с жалобами на медуслуги и только 24 из них связаны со вспомогательными репродуктивными технологиями.

— Нарушений в целом очень мало, хотя они есть, — говорит сенатор Владимир Круглый. — Но надо учитывать, что это лишь те нарушения, по которым люди обращаются. Я убежден, что госконтроль за соблюдением лицензирования клиник необходим.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В России каждая женщина до 35 лет имеет право воспользоваться процедурой ЭКО бесплатно, в том числе в частных клиниках, отмечает член Совета Федерации, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Причем количество попыток родить ребенка не ограничено.

— Полагаю, что сейчас проконтролировать, сколько и как на самом деле проводятся данные процедуры, непросто, — говорит Ольга Епифанова. — Недобросовестный сотрудник частной клиники может этим воспользоваться. Если государство платит за ЭКО, то оно должно контролировать использование бюджетных средств, что вполне логично. Для женщин с 36 лет есть только платный вариант ЭКО. В данном случае государство обязано защищать интересы женщин.

В Совфеде считают, что законодательно ограничивать применение вспомогательных репродуктивных технологий не нужно.

По данным источников «Известий» в медицинской сфере, в российских клиниках зачастую не хватает эмбриологов и нередко случается, что в учреждениях работают врачи-совместители. Бывает и так, что лицензию клиники получают лишь формально: чтобы пройти процедуру лицензирования, на время берется оборудование из других организаций, а затем техника возвращается. Через два-три года при последующих проверках учреждения могут сообщить, что оборудование вышло из строя.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Минздраве на запрос «Известий» не ответили.

Никто не знает

В РФ любое медицинское учреждение, независимо от формы собственности (государственное или частное), получает лицензию на оказание медицинских услуг по профилю вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Документ подтверждает, что клиника оснащена и имеет необходимых специалистов для оказания помощи. Такая лицензия бессрочна.

— Поэтому дополнительные проверки не нужны, — уверена главный врач Института репродуктивной медицины Remedi, член Российской ассоциации репродукции человека Елена Младова. — Более того, частные клиники преимущественно работают с пациентами, которые самостоятельно оплачивают услуги. Если услуги оказаны некачественно, клиника потеряет пациентов. Эта сфера саморегулируемая. Нет результатов (беременностей, родов) — нет пациентов.

Прежде чем законодательно ограничивать возраст доступа к репродуктивным технологиям, необходимо провести широкую просветительскую работу среди медицинского сообщества и среди пациентов для объяснения физиологических причин данных мер, полагает эксперт.

Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch

— К сожалению, в настоящее время пациенты крайне мало осведомлены о зависимости вероятности наступления беременности от возраста женщины, а также о резком падении эффективности лечения методом ЭКО с возрастом, — утверждает Елена Младова. — Нередко встречается ситуация, когда пациенты не обращаются своевременно в клинику, а принимают политику выжидания или пользуются методами с недоказанной эффективностью, полагая, что ЭКО они сделать всегда успеют.

Нередко и сами врачи-гинекологи недостаточно информируют женщин о естественных (связанных с возрастом) ограничениях в возможности самостоятельного наступления беременности или лечения бесплодия, рассказали источники в медкругах.

По данным различных исследований, современные репродуктивные технологии позволяют достичь беременности и в возрасте 45+ (например, при использовании донорских яйцеклеток). В последние 10 лет использование донорских ооцитов для достижения беременности у женщин старшего репродуктивного возраста неуклонно увеличивается как в России, так и в мире. Однако беременность в возрасте 45+ несет повышенные риски для здоровья матери и плода (например, резко увеличивается вероятность развития гестационного сахарного диабета). Однако к такому позднему материнству нередко обращаются люди в сложной ситуации: потеря единственного ребенка, тяжелые психологические травмы и даже тяжелые заболевания, которые не позволяли женщине раньше прийти к лечению бесплодия.

— В вопросе вынашивания я бы предложила ориентироваться на определение репродуктивного возраста, данного ВОЗ (от 15 до 49 лет), однако ограничение возраста вынашивания следует широко обсудить с профессиональным сообществом, — говорит Елена Младова.

Фото: ТАСС/imago stock&people

Кроме ЭКО также существует метод витрификации ооцитов. Это современный метод, позволяющий спасти яйцеклетки в сложных медицинских обстоятельствах (например, перед лечением онкологических заболеваний), а также в случае отсутствия партнера (так называемые социальные показания). Это на сегодняшний день единственный способ сохранить фертильность женщины. С точки зрения конечного результата (рождение ребенка) оптимальный возраст для замораживания яйцеклеток — менее 35 лет. Ограничением является и низкий овариальный резерв, когда получено мало яйцеклеток.